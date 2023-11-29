В ГПК нет информации о том, что беларусов с иностранными документами не выпускают из страны без извещения ОГиМ

Визовое агентство tutvisa в тиктоке рассказало, что беларусов могут не выпустить за границу без извещения ОГиМ о виде на жительство в другой стране. В ГПК «нет информации о том», что для выезда требуется извещение — об этом корреспонденту «Медиазоны» сказали на горячей линии ведомства.

В видео tutvisa говорится, что беларуские пограничники не выпустили одного из клиентов агентства из-за того, что он не известил ОГиМ о внж в другой стране и не получил соответствующее уведомление (далее — уведомление) о наличии иностранного документа.

Агентство обратилось в пограничную службу — там ответили, что «такими вопросами не занимаются». Тогда работники агентства позвонили в ОГиМ, где им сказали, что без уведомления через границу пропускать не будут.

Корреспондент «Медиазоны» позвонил в одно из отделений ОГиМ под видом обеспокоенного гражданина — там напомнили, что по закону о гражданстве беларусы обязаны сообщить об иностранных документах, после этого они получат уведомление. У сотрудника ОГиМ не было информации о том, что без уведомления не выпустят за границу, он посоветовал обратиться в ГПК.

На горячей линии по вопросам пересечения границы «Медиазоне» ответили, что у пограничников нет информации о необходимости показывать уведомление. «У вас проверят паспорт Республики Беларусь. И все. У нас нет информации, что должна быть какая-то бумажка», — сказали в ГПК.

Беларусы должны сообщать об иностранных документах из-за изменений в закон о гражданстве, вступивших в силу 11 июля. Это предлагается делать добровольно в течение трех месяцев с даты получения документов. Пока закон не предусматривает ответственности за непредоставление такой информации.