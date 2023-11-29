Парламент принял закон, увеличивающий налог для беларусов с доходом от 5 тысяч долларов

Депутаты палаты представителей приняли законопроект «Об изменении законов по вопросам налогообложения» во втором чтении, сообщает пресс-служба Палаты представителей Национального собрания.

Согласно документу, будет увеличена ставка налога на прибыль до 25% при получении прибыли свыше 25 млн рублей в год. Также установлена ставка подоходного налога в размере 25% в отношении части доходов физлиц свыше 200 тысяч рублей за календарный год.

Для ИП ставки подоходного налога в размере 30% будет установлена при получении валовой выручки свыше 500 тысяч рублей в год с последующим прекращением со следующего года деятельности в качестве ИП.

Из законопроекта с изменениями в Налоговый кодекс «исключена обязанность физических лиц сообщать о наличии счетов в иностранных банках». Ранее чиновники хотели, чтобы беларусы сообщали об открытии или закрытии счета в иностранном банке.

Также депутаты решили не изменять расчетную стоимость квадратного метра дорогостоящей недвижимости в собственности физлиц. Ранее предлагалось повышение ставки налога на недвижимость для физических лиц, имеющих в собственности дорогостоящую недвижимость, в зависимости от ее площади от 2 до 5 раз.