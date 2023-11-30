Cиловики задержали брестчанина за участие в протестах в августе 2020 года

Приближенный к силовикам телеграм-канал «Первый рубеж» опубликовал видео с задержанным брестчанином.

На видео беларус говорит, что «был замечен на митинге и мешал проезжающему транспорту».

«Брестская Вясна» обратила внимание, что брестчанина задерживали в июле 2022 года за майку с надписью ACAB. Тогда суд арестовал беларуса на 5 суток. Авторы поста приближенного к силовикам канала «Особняк на Мицкевича» написали, что при обыске у брестчанина обнаружили фото и видео с протестов 10 августа 2020 года и намекнули о возможном уголовном деле.

Известно, что задержанного зовут Алексей. В каком статусе и по какой статье его обвиняют — неизвестно.