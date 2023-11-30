Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении представителей BYPOL

Генеральная прокуратура направила в Верховный суд уголовное дело в отношении представителей объединения экс-силовиков BYPOL Александра Азарова, Владимира Жигаря, Матвея Купрейчика, Игоря Лобана, Андрея Остаповича и Олега Талерчика.

Как сказано в пресс-релизе Генпрокуратуры, представители BYPOL намеревались «захватить власть неконституционным путем». Для этого они объединились, разработали «специальную операцию "Мобилизационный план «Перамога"», и выступили организаторами и создателями Объединенного переходного кабинета и объединения «Паспалітае рушэньне».

Отдельно Александра Азарова обвиняют еще и в «совершение акта терроризма» на гомельском участке Беларуской железной дороги.

Александру Азарову в итоге предъявлено обвинение в разжигании вражды, клевете, организации поджога и разрушения средств сигнализации, измене государству, действиях с целью захвата власти, призывах против нацбезопасности, создании экстремистского формирования, оскорблении Лукашенко и представителя власти.

Бывшему прокурору Олегу Талерчику вменяют разжигание вражды, незаконное распространение персональных данных действия с целью захвата власти, призывы против нацбезопасности, призывы к измене государству, создание экстремистского формирования, содействие экстремистской деятельности, клевету в отношении Лукашенко.

В обвинении Матвея Купрейчика значится разжигание вражды, действия с целью захвата власти, создание экстремистского формирования и оскорбление представителя власти.

Владимиру Жигарю, Игорю Лобану и Андрею Остаповичу вменяется разжигание вражды, действия с целью захвата власти, создание экстремистского формирования.