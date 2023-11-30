Жителю Витебска позвонили мошенники и сказали, что его обвиняют в измене родины; он лишился 23600 рублей

37-летнему жителю Витебска позвонили мошенники, напугав уголовным делом по статье об измене родины, пишут «Витьбичи», заметило «Зеркало».

Мошенница под видом дознавателя сообщила прорабу одной из крупных строительных организаций, что с его счета была отправлена крупная сумма на финансирование ВСУ. За это на его якобы завели уголовное дело.

Несколько дней витебчанин выполнял все действия мошенников. Они убедили беларуса поставить программу для удаленного управления его смартфоном. Далее попросили прислать фото и рядом с лицом приставить паспорт. Мошенники завладели всеми персональными данными и списали с карт витебчанина 23600 рублей.