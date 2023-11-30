Медиков из Гомеля будут судить за уничтожение 92 тысяч доз вакцин от коронавируса и гриппа

Заведующую отделением профилактики одной их гомельских поликлиник и старшую медсестру этой же поликлиники будут судить за незаконное уничтожение вакцин от коронавируса и гриппа, а также завышение сведений о количестве сделанных прививок, пишет пресс-служба Генпрокуратуры.

Как сказано в сообщении ведомства, медики были ответственны за организацию и проведение вакцинации от COVID-19 и гриппа. С апреля 2021 года по май 2023 года они давали подчиненным указание завышать сведения о количестве сделанных прививок. Недостоверная информация вносилась в журналы учета, а также в акты о количестве использованных вакцин «Гриппол Плюс», «Гам-Ковид-Вак», «Vего Се11», «Спутник Лайт», «Соберана» и «Ковивак».

После медсестра прививочного кабинета уничтожала столько вакцин, сколько было указано в журнале учета.

Как пишет Генпрокуратура, за это время было уничтожено 92 тысячи доз вакцин стоимостью около 2,7 млн рублей.

Медиков обвинили по статьям о превышении служебных полномочий и пособничестве таким действиям (часть 3 статьи 426 и часть 6 статьи 16 УК). Прокуратура Гомельской области направила уголовное дело в суд. Медики находятся на свободе под личным поручительством.