Беларусь приостановила действие Европейской культурной конвенции, такое постановление Совета министров подписал премьер Роман Головченко, оно опубликовано на Национальном правовом портале и уже вступило в силу.

Европейская культурная конвенция была подписана 14 декабря 1954 года в Париже. Ее задача «развивать взаимопонимание между народами Европы и взаимное уважение их культурного многообразия, сохранять европейскую культуру, содействовать национальным вкладам в общее культурное наследие Европы при уважении общих основных ценностей».

Беларусь ратифицировала конвенцию в октябре 1993 года.