Силовики задержали инженера из Борисова за участие в протестах в 2020 году

Силовики задержали инженера из Борисова за участие в протестном шествии в Минске в 2020 году, видео с ним опубликовал провластный канал «Книга ГУ "База"». Судя по социальным сетям, задержанного зовут Максим Коледа.

На видео он говорит, что работает инженером в частной организации, один раз сходил на акцию протеста вместе со знакомой, находился на проезжей части.

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«Такое ощущение, что был какой-то карнавал», — говорит в ролике.

На видео силовики зачем-то надели на Максима Коледу берет с надписью «Трибунал». По какой именно статье он задержан и что с ним сейчас — неизвестно.