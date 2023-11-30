В Ростове‑на‑Дону откроют генконсульство Беларуси, в его округ войдут оккупированные регионы Украины

В Ростове-на-Дону появится генеральное консульство Беларуси, распоряжение правительства на официальном правовом портале России заметило «Зеркало».

Консульский округ беларуского консульства будет включать оккупированные Крым, части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. В него войдут также Ростовская и Волгоградская области России.

В Ростове-на-Дону генконсульству Беларуси будут выделены служебные и жилые помещения на условиях аренды или покупки.

Сейчас в Ростове-на-Дону уже работает отделение посольства Беларуси. Как пишет «Зеркало», несколько лет назад оно было перенесено в центр Южного федерального округа из Краснодара.

До 1 января 20 года в Краснодаре должно снова открыться отделение беларуского посольства, а до апреля 2024 года посольство Беларуси должно появиться в Екатеринбурге.