По иску Минюста Верховный суд России признал «движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны, пишет «Медиазона».

На рассмотрение иска у судьи Олега Нефедова ушло четыре часа. По информации канала «Первый отдел», сразу после решения суда начинает действовать только запрет на деятельность движения. Формальное вступление в силу наступит 10 января 2024 года, если никто не обжалует решение.

В октябре в Беларуси чиновники подготовили проект изменений о «запрете пропаганды ЛГБТ» в КоАП. МВД предложило три новые статьи: «о запрете на пропаганду ЛГБТ, педофилии, смены пола».