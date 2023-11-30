Гомельский активист Василий Поляков вышел на свободу после 30 суток ареста, пишет «Гомельская вясна».

Василия Полякова задержали 1 ноября. Его сначала вызвали по повестке, а после в наручниках привезли домой для обыска. 3 ноября суд арестовал активиста на 15 суток за распространение «экстремистских материалов» (статья 19.11 КоАП).

16 ноября суд Советского района Гомеля повторно арестовал активиста по той же статье.

Василий Поляков — бывший учитель истории, возглавлял Объединенную гражданскую партию.