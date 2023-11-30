Перемирие между Израилем и ХАМАС продлено еще на день

Перемирие между ХАМАС и Израилем, согласованное на четыре дня, будет продлено еще на день, об этом пишет пресс-служба Армии обороны Израиля.

«В свете усилий посредников по продолжению процесса освобождения заложников оперативная пауза будет продлена, если будут соблюдены условия рамочного соглашения», — сказано в заявлении.

МИД Катара, выступающего в качестве посредника во время гуманитарной паузы, подтвердил эту информацию. Стороны продолжат обмен заложниками 30 ноября.

Израиль и ХАМАС договорились о четырехдневной гуманитарной паузе при посредничестве Египта, США и Катара 22 ноября. Условиями временного перемирия было освобождение как минимум 50 заложников из сектора Газа и поступление в Газу гуманитарной помощи, а также освобождение «ряда палестинских женщин и детей», содержащихся в израильских тюрьмах.