Российская армия обстреляла Донецкую область, ранены дети

Армия России выпустила шесть ракет «С-300» по Донецкой области, под обстрел попали города Покровск, Мирноград и Новогродовка, написал в своем телеграм-канале глава МВД Украины Игорь Клименко. В результате обстрелов ранены 10 человек, среди них четверо — дети. Еще пятерых ищут под завалами.

В Покровске среди прочих при обстреле пострадала семья с двумя детьми в возрасте 16 лет и 6 месяцев. Один из снарядов взорвался во дворе их дома. В результате взрыва стены и крыша дома были разрушены, семью пришлось доставать из-под завалов.

Кроме того, был ранен мальчик 13 лет.

Обстрелами был поврежден многоквартирный дом, несколько частный домов, отделение полиции, автомобили, гаражи.

В Новогродовке снаряд попал в многоквартирный дом, ранения получил 13-летний подросток. На месте случившегося работают спасатели, под завалами может находиться еще пять человек, среди них один ребенок.

В Мирнограде обстрелами было повреждено здание отделения полиции.