Силовики пришли с обыском к родителям активиста, который с 2006 года не живет в Беларуси

Силовики пришли с обыском к родителям Алексея Трубкина, активиста из Новополоцка, который с 2006 года не живет в Беларуси, пишет правозащитный центр «Вясна».

Как сам Алексей рассказал «Медиазоне», причина обыска пока не известна. Ранее родителям Алексея приходили письма на его имя из Следственного комитета, налоговой инспекции и военкомата.

«Да бацькоў прыйшлі з раніцы, абрубілі святло. Ламаліся ў дзверы. Вырашылі, што лепш адчыніць, каб не выламалі дзверы», — сказал он. Позже активист сообщил «Радыё Свабода», что задержали его 69-летнего отца Анатолия. В чем его обвиняют — неизвестно.

Алексей живет в Польше. Он интересуется историей, проводит для беларусов экскурсии по Белостоку.