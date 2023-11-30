Силовики задержали маму советницы Тихановской по молодежной политике

Днем 30 ноября силовики пришли к матери Маргариты Вориховой, советницы Светланы Тихановской по молодежной политике, пишет правозащитный центр «Вясна».

По информации правозащитников, сотрудники ОМОНа забрали Инессу Ворихову с работы в Новополоцке. После этого она перестала выходить на связь.

Как рассказала Маргарита «Медиазоне», Инесса Ворохова с самого утра около четырех часов провела на допросе. Позже стало известно, что ее сегодня или завтра будут судить, однако по какой статье и в чем ее обвиняют — неизвестно.

Сегодня силовики также провели обыск у родителей новополоцкого активиста Алексея Трубкина, который не живет в Беларуси с 2006 года.