Беларуский Красный Крест исключили из Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца

Беларуское общество Красного Креста исключили из Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, говорится на сайте Федерации.

В пресс-релизе сообщается, что такая мера была принята в связи с тем, что БОКК отказался снять с должности своего руководителя Дмитрия Шевцова. Поводом стали заявления Шевцова о ядерном оружии, о перемещении украинских детей с оккупированных территорий и его визит в Луганск и Донецк.

Правление организации призвало Беларуский Красный Крест освободить Шевцова от должности до 30 ноября. Если БОКК не выполнит решение, то правление предлагает воздержаться от новых партнерских обязательств, «включая финансирование».

С 1 декабря Беларуский Красный Крест теряет свои права члена Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. Любое новое финансирование в отношении БОКК также будет приостановлено. Также Беларуский Красный Крест не сможет участвовать в Генеральной Ассамблее организации, а также голосовать или быть избранным на каких-либо уставных собраниях.

Беларуский Красный Крест может быть восстановлен в своих правах после того, как выполнит решение правления — снимет Шевцова с должности генерального секретаря национального общества.

Ранее комитет рекомендовал главе беларуского отделения Дмитрию Шевцову покинуть пост до 3 октября, но он продолжил работать.

За продолжение полномочий Шевцова проголосовал Съезд БОКК. В новостном сюжете «Белаурсь 1» показали кадры заседания — делегаты голосовали поднятием рук.

20 июля Международная Федерация Красного Креста выпустила заявление, в котором осудили поездку главы Беларуского Красного Креста Дмитрия Шевцова в оккупированные города Украины и сообщил, что не был предупрежден о визитах заранее.

19 июля в эфире «Беларусь 1» вышел сюжет, в котором Генеральный секретарь беларуского Красного Креста подтвердил, что организация участвует в вывозе детей из Украины в Беларусь.

13 июля Шевцова заметили в майке с символом Z. Журналисты «Зеркала» попытались взять комментарий у главы БОКК, но тот, услышав вопрос о наличии у него этой символики, положил трубку.