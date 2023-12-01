В Барановичском колледже провели показательный суд над обвиняемым в оскорблении Лукашенко

Госканал «ТРК Брест» опубликовал сюжет о выездном заседании суда в Барановичском колледже легкой промышленности. 48-летнего Валерия Тацина приговорили к году колонии по статье об оскорблении Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК).

По версии следствия, обвиняемый пять раз сделал публикации о Лукашенко. Заседание проходило в актовом зале учреждения. В заполненном помещении показаны студенты колледжа и близкие Тацина. После оглашения приговора к нему подошли две плачущие женщины.

В конце сюжета используют интервью со студентами, которые наблюдали за происходящим. «Стало в конце страшно, когда человека уводили в наручниках. Сразу ощутилась эта серьезность. Легкость и безалаберность ушла», — сказала студентка 3 курса.