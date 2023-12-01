Канал беларуского добровольца и страницу об истории Beer&History внесли в список «экстремистских материалов»

Канал беларуского добровольца «Янкі» и страницу об истории Beer&History внесли в список «экстремистских материалов». Перечень обновил Мининформ.

Решением суда Лидского района Гродненской области телеграм-канал «Беларускі Янкі» Мининформ внес в список «экстремистах материалов». На момент написания новости на него подписаны более 83 тысяч человек. Канал принадлежит беларускому добровольцу на войне в Украине Игорю «Янкі» Янкову.

В обновленный перечень попал интаграм-аккаунт ТОК | TALK, телеграм-канал Słužba VajarskajDapamohi Kalinoŭskaha и Beer&History.