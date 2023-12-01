Журналиста и правозащитника Владимира Хильмановича обвиняют по уголовной статье за содействие «экстремизму»

В отношении журналиста и правозащитника Владимира Хильмановича возбуждено уголовное дело за содействие «экстремизму» (статья 361-4 УК), пишет «Гарадзенская Праваабарона».

Хильманович не живет в Беларуси 2,5 года. 1 декабря в квартире жены правозащитника, где он проживал с 2014 по 2021 год, прошел обыск. В результате были изъяты компьютер, старое удостоверение журналиста, книги, компакт диски и почтовые марки.

Неделю назад в квартире по месту его жительства, согласно постановлению следственного комитета об аресте имущества, были описаны мебель и старый холодильник.

Владимир Хильманович — правозащитник, журналист, член беларуской «нобелевской делегации».