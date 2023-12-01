Президенты Латвии, Литвы и Польши отказались фотографироваться с Лукашенко на встрече ООН в Дубае, посвященной изменению климата COP28. Об этом пишет lrt.lt.

Президент Литвы Гитанас Науседа пояснил это нежеланием «стоять плечом к плечу с главой государства, которое стало плацдармом агрессии России против Украины, и как ни в чем не бывало обсуждать будущее мира и изменение климата».

«Это называется семейным фото. Лукашенко не принадлежит к той семье, к которой мы хотим принадлежать», — сказал он.

На фото Лукашенко стоит рядом с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.