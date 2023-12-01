Провластный канал написал о задержании 15 студентов за сообщения в учебном чате

В Бресте силовики задержали 15 студентов за сообщения в учебном чате, пишет провластный телеграм-канал «Мясорубка». О задержаниях 30 ноября сообщал«Белсат».

Четыре человека находятся в ИВС. Учащихся задержали за сообщения в студенческом чате, считают авторы провластного канала. Они прилагают скриншоты переписки из чата «Абитуриент», в который входит 341 человек. На них видна гифка с Гитлером.

«Они в социальных сетях, пабликах и чатах распространяли нацистские, фашистские, экстремистские материалы, да ещё и порнографию», — утверждает «Мясорубка».

14 июня в БГТУ двух студентов арестовали на 15 суток за стикеры с нацистской символикой.