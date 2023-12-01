«Альфа Банк» прекращает SWIFT‑переводы с польским PKO, пишет dev.by.

С 11 декабря останавливаются переводы с беларуского банка в польский, а с 16 декабря «Альфа Банк» прекращает приемы входящих платежей.

«Причина — в скором закрытии корреспондентского счёта Альфа Банка в PKO», — объясняет dev.by.

Ранее операции в Беларуси прекратили литовские банки Revolut и Siauliu Bankas. Luminor, Swedbank и SEB — остановили использование платежных карт в сентябре. Эстонский банк LHV Pank прекратил обслуживание своих карт на территории Беларуси 20 октября.