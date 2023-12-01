Израиль возобновил боевые действия в Газе после 7‑дневного перемирия

Израильская авиация возобновила удары по Газе, после того как стороны не смогли договориться о продолжении перемирия, сообщает русская служба BBC News.

В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что боевые действия были возобновлены, поскольку ХАМАС нарушил условия соглашения о перемирии и не выполнил свои обязательства по освобождению всех похищенных женщин.

После возобновления боевых действий армия Израиля нанесла более 200 ударов по сектору Газа. ЦАХАЛ утверждает, что нанесли удары «по районам, заминированным взрывчаткой, шахтам террористических туннелей, пусковым установкам и оперативным командным центрам, которые ХАМАС намеревался использовать в возобновившихся боевых действиях».

Министерство здравоохранения Газы заявило, что за первые три часа после окончания временного перемирия на территории страны погибли 32 человека.