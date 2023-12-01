Отца активиста, который с 2006 года не живет в Беларуси, арестовали на 15 суток

Суд арестовал отца активиста Алексея Трубкина, который с 2006 года не живет в Беларуси, на 15 суток, пишет «Беларускае Радыё Рацыя».

По какой статье арестовали Анатолия Трубкина — неизвестно.

Отцу активиста 69 лет. Он является инвалидом по зрению, болеет диабетом, а недавно пережил инсульт.

Силовики пришли с обыском к родителям Алексея Трубкина, активиста из Новополоцка, 30 ноября. После обыска задержали его отца — Анатолия.

Как сам Алексей рассказал «Медиазоне», причина обыска пока не известна. Ранее родителям Алексея приходили письма на его имя из Следственного комитета, налоговой инспекции и военкомата.

«Да бацькоў прыйшлі з раніцы, абрубілі святло. Ламаліся ў дзверы. Вырашылі, што лепш адчыніць, каб не выламалі дзверы», — сказал он.

Алексей живет в Польше. Он интересуется историей, проводит для беларусов экскурсии по Белостоку.