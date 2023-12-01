Маму советницы Тихановской по молодежной политике арестовали на 15 суток

Суд арестовал маму Маргариты Вориховой, советницы Светланы Тихановской по молодежной политике, на 15 суток, об этом пишет близкий к силовикам телеграм-канал «Книга ГУ"БАЗА"».

Авторы канала пишут, что Инесса Ворихова получила 15 суток «в качестве предупреждения за рассылки и репосты». Скорее всего речь идет об административной статье 19.11 КоАП.

Сотрудники ОМОНа забрали Инессу Ворихову с работы в Новополоцке 30 ноября. После этого она перестала выходить на связь.

Как рассказала Маргарита «Медиазоне», Инесса Ворохова с самого утра около четырех часов провела на допросе. Также Маргарите было известно о предстоящем суде над мамой, но по какой статье — она не знала.