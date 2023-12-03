Украинские власти сообщили о российском ударе по центру Херсона

Армия России нанесла удар по центру Херсона, сообщил руководитель местной ГВА Роман Мрочко.
Из-за удара по жилому зданию в городе погибли два человека, ранения получили семеро человек, добавил он. Глава ОВА Александр Прокудин уточнил, что обстрелы пришлись и на два медицинских учреждения.
По словам Мрочко, обстрел проходил со стороны оккупированной части левого берега области.
Днем при обстреле села в Херсонской области погиб 78-летний мужчина.
Обновлено в 17:25. Добавлена информация от Прокудина, изменен заголовок. Ранее Роман Мрочко сообщал о трех раненых и одном погибшем в результате обстрела.
Обновлено в 19:15. Добавлена новая информация о двух погибших и семерых раненых от Мрочко.