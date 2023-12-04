Экс‑политзаключенного Алексея Головкина эвакуировали из Беларуси

Экс-политзаключенного и инвалида второй группы Алексея Головкина эвакуировали из Беларуси, сообщила журналистка Ольга Класковская в своем телеграм-канале.

Алексей — айтишник из Гродно. В июне 2021 года Головкина приговорили к трем годам колонии по четырем статьям УК. Беларуса обвинили в оскорблении представителя власти (статья 369 УК), насилии либо угрозы насилия в отношении должностного лица и милиционера (статья 366 УК), а также принуждении к выполнению действия, совершенное под угрозой применения насилия (статьи 364 и 185 УК).

В августе 2023 года Головкин вышел из бобруйской исправительной колонии №2.

Сейчас экс-политзаключенный находится в Швейцарии.