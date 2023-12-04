Реконструкцию Красного костела планируют начать в начале 2024 года

К реконструкции Красного костела в Минске планируют приступить в I квартале 2024 года, пишет Белта.

На совещании в мэрии директор КУП «Мінская спадчына» сообщил, что реконструкция здания Костела святого Симеона и святой Елены планируется в I квартале 2024 года. По его словам, уже разработали проектную документацию и в начале года планируют приступить к работам по реконструкции внутри помещения. Также сейчас разрабатывают проектную документацию по реконструкции костела на Кальварийском кладбище.

26 сентября 2022 года в Красном костеле произошел пожар. После этого КУП «Мінская спадчына» расторгла договор безвозмездного пользования с общиной по причине «невозможности эксплуатации» и попросила верующих забрать имущество из храма.

В феврале 2023 года в Красный костел пустили священников и костельный комитет, для того, чтобы оценить ущерб, причиненный имуществу прихода во время пожара.