Осужденного на 3 года колонии могилевчанина обвиняют в участии в «экстремистском формировании»

Против осужденного на 3 года колонии могилевчанина Александра Куликова возбудили новое уголовное дело об участии в «экстремистском формировании» (часть 3 статьи 361-1 УК), участии в вооруженном конфликте на территории иностранного государства (часть 1 статьи 361-3 УК) и прохождении подготовки для участия в «экстремистской деятельности» (статья 361-5 УК). Об этом пишет волонтерская группа MAYDAY.

В чем конкретно обвиняют Куликова, неизвестно. 13 июля могилевчанина приговорили к 3 годам колонии по обвинению в оскорблении Лукашенко (часть статья 368 УК) и клевете на него (часть 2 статьи 367 УК).

Как писал MAYDAY, после возбуждения первого уголовного дела мужчина выехал в Польшу, но вернулся через месяц — когда ему позвонила мать. Она сказала, что если сын вернется, то ему не присудят лишение свободы. Когда он приехал в страну, его задержали.

Новый судебный процесс против Куликова начнется 6 декабря и пройдет в закрытом режиме, уточняют волонтеры.