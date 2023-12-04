В Литве предложили ограничить беларусов в получении ВНЖ

В литовском Сейме зарегистрировали поправку к закону об ограничительных мерах в отношении военной агрессии против Украины. Ей предлагается приостановить принятие заявлений беларусов на получение ВНЖ, пишет литовский портал LRT.

Поправка предполагает сохранение гуманитарного коридора для тех, кто выехал из Беларуси из-за политического преследования. Предложение внесли заместитель председателя Сейма Паулюс Саударгас, председатель Комитета национальной безопасности и обороны Лауринас Кащюнас и член Комитета по иностранным делам Аудронюс Ажубалис.

Ограничение предлагают вводить для тех беларусов, кто впервые подается на получение ВНЖ и не имеет действующей визы. Исключением также станут граждане Беларуси с «высококвалифицированной профессией».

«Давайте поддержим демократическую Беларусь, дадим приют тем, кто в этом нуждается, давайте укрепим независимость этой страны, насколько это от нас зависит, но не будем создавать Беларусь в Литве со всеми вытекающими из этого рисками и разведывательными угрозами», — сказал Кащюнас.