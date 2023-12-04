Осужденного экс‑инкассатора и спецназовца Яна Папковича обвиняют в злостном неповиновении администрации колонии

Осужденного на 4 года колонии Яна Папковича обвиняют в злостном неповиновении администрации колонии (статья 411 УК), пишет «Вясна».

Что стало причиной для возбуждения нового уголовного дела, неизвестно. Заседание по нему запланировано на 14 декабря, уточняют правозащитники.

16 мая Минский городской суд приговорил бывшего инкассатора «Белгазпромбанка» и экс-спецназовца Яна Папковича к 4 годам колонии по обвинению в грубом нарушении порядка (статья 342 УК) и подготовке к участию в вооруженном конфликте на территории иностранного государства (статьи 13 и 361-3 УК).

Ян Папкович уволился из банка в августе 2022 года и собирался уезжать с семьей в Польшу, однако 2 сентября силовики пришли к нему домой с обыском, его задержали вместе с женой Анастасией, которую позже отпустили. При задержании Ян был сильно избит. Кроме того, силовики ранили собаку супругов.