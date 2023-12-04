По делу Координационного совета провели более 130 обысков

На прошлой неделе силовики провели более 130 обысков и наложили 145 арестов на имущество по делу Координационного совета, заявил заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич в эфире телеканала ОНТ.

«За последнюю неделю мы провели более 130 обысков и 145 наложений ареста на имущество у членов так называемого Координационного совета, созданного Тихановской», — рассказал Казакевич.

28 ноября в Беларуси прошли обыски у участников Координационного совета. Следственный комитет возбудил уголовное дело о заговоре с целью захвата власти (часть 1 статьи 357 УК) и участии в «экстремистом формировании» (часть 3 статьи 361-1 УК).