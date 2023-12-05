Одиннадцатиклассника арестовали во время школьного собрания в Добрушском районе

В одной из сельских школ Добрушского района одиннадцатиклассника арестовали прямо во время общего собрания, пишет новостной портал Добрушчины. На статью обратил внимание ресурс motolko.help.

По информации издания, на школьника надели наручники прямо в зале школы на глазах у родителей. На одиннадцатиклассника завели четыре уголовных дела за хулиганство.

Прокурор района Павел Чириков считает, что показательный арест — одна из действенных мер профилактики. «Будем надеяться, что увиденное произвело на школьников впечатление, и они никогда не захотят нарушать закон», — сказал он во время собрания.

На прошлой неделе в Бресте задержали 15 студентов за сообщения в учебном чате.