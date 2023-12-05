Экс-политзаключенных Анастасию Малашук и Алексея Кедыша арестовали на 5 суток. Об этом беларусы сообщили на странице своего бренда piuceramics.

«Мы с мужем уезжаем на 5 суток на Окрестина (такое решение инспекции). В связи с этим вынужденная отмена занятий и посещений мастерской. Вернемся к работе в понедельник 11 декабря», — написали предприниматели в своем инстаграме.

15 июля 2022 года Анастасию Малашук и Алексея Кедыша суд приговорил к трем годам домашней химии за грубое нарушение порядка (статья 342 УК).