КГБ внес Эдуарда Бабарико и еще 6 человек в «список террористов». Обновленный список опубликован на сайте КГБ.

Кроме сына политика Виктора Бабарико в список внесли обвиняемого по статье о массовых беспорядках (статья 293 УК) Максима Варнеля, обвиняемых по статье о разжигании ненависти (статья 130 УК) Кирилла Крошкина и Александра Сигиневича, осужденных Екатерину Джиг, Ивана Янчука и Евгения Верховодкина.

5 июля Бабарико признали виновным в уклонении от уплаты налогов (часть 2 статьи 243 УК), разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК) и в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК). Его осудили на 8 лет колонии.

Бизнесмену вменили содействие политику Сергею Тихановскому в организации массовых беспорядков, сопровождавшихся «насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти».

В июне 2020 года по пути в Центризбирком Эдуарда Бабарико задержали вместе с отцом Виктором Бабарико, претендовавшим на участие в президентских выборах.