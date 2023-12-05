Минского менеджера приговорили к 2 годам колонии за участие в акции протеста в 2020 году

Суд Фрузенского района Минска приговорил 35-летнего менеджера-экономиста Юрия Доброхотова к 2 годам колонии по обвинению в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК) и в незаконном обороте наркотиков (часть 1 статьи 328 УК). Об этом пишет «Вясна».

Доброхотова задержали 20 апреля, после обыска силовики отчитались о найденной в его квартире марихуане. Комментируя обвинение в грубом нарушении порядка, мужчина сказал, что в сентябре 2020 года увидел толпу, которая направлялась к проспекту Победителей и присоединился к ней из-за интереса.

Эпизод об обороте наркотиков он объяснил тем, что в его квартире 4 месяца жил знакомый, который и оставил марихуану.

На суде Доброхотов сказал, что при задержании его били, «пока он не сказал пароли от всех телефонов».