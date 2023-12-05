В Глубоком из-за лайков в «Одноклассниках» на 8 суток арестовали россиянку

Суд Глубокского района Витебской области на 8 суток арестовал 61-летнюю уроженку России Елену Кривко, пишет «Витебск, я гуляю».

Приговор вынесли по статьям о распространении «экстремистских материалов» (статья 19.11 КоАП) и нарушении порядка массовых мероприятий (статья 23.24 КоАП). Заседание прошло 20 ноября, но о его результатах стало известно только сейчас.

Как пишут авторы канала, Кривко поставила лайки под публикациями каналов, которые признаны в Беларуси «экстремистскими». Из-за этого материалы отобразились на ее странице в «Одноклассниках». В ее аккаунте силовики увидели и бчб-флаг.

Елена Кривко родилась в Приморском крае, но давно живет в Беларуси, пишут они.