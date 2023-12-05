Delfi: беларуса, прожившего в Литве 17 лет, лишили ВНЖ и выслали в Беларусь

Беларуса, который прожил в Литве 17 лет, лишили ВНЖ и выслали в Беларусь, рассказала Delfi его жена. Его признали угрозой национальной безопасности страны из-за службы в беларуской армии 20 лет назад.

По словам жены, гражданки Литвы, в балтийской стране беларус находился с 2006 года по временному виду на жительство. Семья воспитывала двоих детей.

В феврале этого года мужчина обратился в департамент миграции, чтобы оформить новый документ. Ответ пришел через 9 месяцев — беларуса признали угрозой национальной безопасности и попросили покинуть Литву.

«Приехали пограничники и на машине с этим документом отвезли на границу», — рассказала Delfi его жена.

Издание приводит ответ миграционной службы, в котором сказано, что мужчина в 2000-2002 году служил в армии, а в 2003-2004 годах работал там по контракту. По мнению литовских властей, это значит, что беларус «должен быть лояльным гражданином Беларуси, поддерживающим ее власти и агрессивную внешнюю политику этой власти».

Департамент государственной безопасности Литвы не предоставил информации о сотрудничестве мужчины с беларускими спецслужбами, но указал, что им «могут воспользоваться для выполнения разных задач спецслужб», рассказала его жена.

«Он работал простым пограничником — поднимал и опускал шлагбаум, можно так сказать», — уточнила она.

По ее словам, в департаменте заметили, что мужчина «не претендовал на постоянный вид на жительство и на гражданство, что расценили как факт "недостаточной интеграции в литовское общество и то, что человек не связывает с Литвой свое будущее"».

Мужчина обжаловал решение находясь уже в Беларуси. «30 месяцев он не может приехать в Литву», — сказала его жена.