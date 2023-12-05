США ввели санкции против Павла Топузидиса и табачной фабрики «Табак‑инвест»

США ввели новые санкции против беларуских физических и юридических лиц. Инфомрация об этом опубликована на сайте министерства финансов.

Среди физических лиц гендиректор «Белтаможсервиса» Вадим Бабарикин, директор «Беломо» Николай Гайчук, гендиректор «Беломо» Александр Мороз, директор «Табак-инвест» Виктор Петрович, директор Научно-технического центра «ЛЭМТ» БелОМО Алексей Шкадаревич, бизнесмены Александр Шакутин и Павел Топузидис, Дмитрий Шевцов.

В список компаний, против которых ввели санкции, попали концерн Беллесбумпром, Минский механический завод имени Вавилова, Зенит Беломо и научно-технический центр ЛЭМТ Беломо, Управляющая компания холдинга Горизонт, Научно-производственный холдинг точного машиностроения «Планар», Белорусская цементная компания, Белтаможсервис, «Табак-инвест».