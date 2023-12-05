Беларус рассказал «Салідарнасці» про избиения силовиками во время своего задержания

Беларус Сергей, который смог записать на диктофон избиения во время задержания, уехал из страны и рассказал свою историю «Салідарнасці».

Его задерживали трижды, впервые — в сентябре 2020 года на одной из акций протестов. Тогда силовики разбили сцепку, в которой стоял мужчина, забрызгали ее перцовым газом, а самого беларуса начали бить дубинками.

«Били по всему телу, включая голову, после вся спина, ягодицы, ноги были фиолетовыми. Забросили в микроавтобус, продолжая избивать. Все это сопровождалось криками про "вашу Тихановскую" и угрозами убийством», — поделился Сергей.

В машине силовиков у него включился диктофон, на запись которого попали звуки ударов и криков с угрозами. По словам собеседника «Салідарнасці», эту запись он передал Международному комитету по расследованию пыток в Беларуси.

В середине октября прошло второе задержание: сотрудники ОМОН завели беларуса в бус и поставили на колени. «Флаг с силой затянули на шее так, что я стал задыхаться. Били руками по голове, у меня выпали линзы, а там и так было темно, без линз вообще потерял возможность как-то ориентироваться», — сказал он.

В феврале 2021 года к Сергею домой пришли сотрудники ГУБОПиК. В квартире нашли протестные листовки. Беларуса арестовали по административному делу, а после он уехал в Украину.