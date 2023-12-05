МВД признало Tribuna «экстремистским формированием»

МВД признало медиа о беларуском спорте «Tribuna.com Беларусь» «экстремистским формированием», следует из обновленного перечня на сайте ведомства.

В список включен сайт издания, соцсети и приложение. «Экстремистскими формированиями» признаны и объединение бывших силовиков BELPOL, 6TV Bielarus, «Могилев Медиа» и «Навіны Магілеўскага рэгіену». Участниками последних указаны Дмитрий Соловьев, Владимир Лапцевич и Александр Бураков.

Согласно информации на сайте Tribuna, их аудитория превышает миллион человек в месяц, еще 4 миллиона читателей ежемесячно пользуются международным сайтом и мобильными приложениями.