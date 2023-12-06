Российские войска обстреляли Херсонскую область, погибли три человека

От обстрелов российскими войсками Херсонской области погибли три мирных жителя, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Еще семь человек получили ранения.

Прокудин написал, что Россия выпустила по области больше 500 снарядов из минометов, артиллерии, РСЗО «Град», ПТРК, танков, авиации. Также зафиксированы три «прилета» БПЛА «Шахед».

Удары пришлись по жилым кварталам населенных пунктов области. Есть попадания по медицинскому учреждению в Херсоне, гуманитарному складу, медицинскому учреждению в Бериславском районе.