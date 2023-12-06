Украинский правозащитник Максим Буткевич находится в колонии на территории самопровозглашенной ЛНР

Украинский правозащитник Максим Буткевич, приговоренный российским судом к 13 годам колонии, находится в колонии в городе Красный Луч на территории так самопровозглашенной ЛНР, сообщают «Ґрати».

Об этом изданию сообщил адвокат Леонид Соловьев, который получил ответ от ФСИН России о местонахождении подзащитного.

Родные и адвокат не могли найти правозащитника почти три месяца, об этом «Медиазоне» рассказала его мать.

Верховные суды самопровозглашённых ЛДНР приговорили правозащитника Максима Буткевича, который находится в российском плену с июня, к 13 годам колонии.

Буткевич осужден за покушение на убийство двух лиц общеопасным способом и умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом (часть 3 статьи 30 подпукнты «а,е» и часть 2 статьи 105 УК РФ).

Следствие утверждает, что Буткевич был командиром взвода в батальоне ВСУ «Берлинго». 4 июня в Североденецке он «произвел выстрел из противотанкового гранатомета», в результате чего двое граждан получили «телесные повреждения».

Максим Буткевич — координатор и соучредитель проекта «Без Кордонів», выступающего против языка вражды и помогающего украинским переселенцам. Он выступал за изменение миграционных правил для репрессированных беларусов. В августе 2021 года в интервью Deutsche Welle он обращал внимание на то, что миграционное законодательство Украины недостаточно лояльно, и большая часть белорусов вынуждена перебираться в другие страны из-за сложностей с легализацией.

В марте 2022 года Буткевич объявил о приостановке своей правозащитной деятельности из-за начавшейся войны с Россией и вступил в ВСУ.