Брестчанин получил год колонии после возвращения в Беларусь через «комиссию по возвращению»

Суде Московского района Бреста приговорил к году колонии 30-летнего Игоря Немировича, который вернулся в Беларусь через «комиссию по возвращению», сообщает правозащитный центр «Вясна».

Суд признал Немировича виновным в оскорблении Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК) за фото с «оскорбительной подписью» в инстаграме.

Дело рассматривалось в Брестском СИЗО. В постановлении суда есть запись, что процесс «проходил в открытом режиме». На суде Немирович полностью признал свою вину и заявил, что с мая по август 2020 года он не проживал в Беларуси.

Игоря Немировича задержали в начале мая 2022 года и поместили под домашний арест. Но парень сбежал и уехал из страны. Осенью этого года он обратился в «комиссию по возвращению», и вернулся на родину. В суде этот факт не был признан «основанием для раскаяния». 27 сентября его снова задержали и поместили в СИЗО .