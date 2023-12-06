Великобритания ввела санкции против беларуской компании, производящей ударные дроны

Великобритания расширила санкционный список против физлиц и компаний, снабжающих и финансирующих российскую армии, сообщили в правительстве страны. На публикацию обратило внимание «Зеркало».

Под ограничение попало конструкторское бюро «Дисплей из Витебска». Оно выпускает технику для беларуской армии, среди которой — ударные дроны.

В пресс-релизе ведомства сообщается, что 6 декабря новые санкции ввели против 46 человек и предприятий в Беларуси, Китае, Сербии, Турции, ОАЭ, Узбекистане и России.

«Этот шаг ударит по больным местам России и лишит Путина ресурсов, необходимых ему для незаконной войны с Украиной», — считают в правительстве Великобритании.