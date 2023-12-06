Свислочскую гимназию имени Калиновского переименовали в гимназию имени Василенко

Гимназию № 1 имени Кастуся Калиновского в Свислочи переименовали в гимназию № 1 имени Паши (Прасковьи) Василенко, об этом написала провластная активистка Ольга Бондарева, заметило издание Hrodna.life.

«Ура, товарищи! Шлём горячие приветы и благодарности в Главное управление образования Гродненской области: отличная работа. СПАСИБО, Руслан Юрьевич!», — написала Бондарева.

Прасковья Василенко была публично повешена вместе с семьей за связь с партизанами в 1943 году. По поручению Белостокского подпольного обкома партии она устроилась в немецкую столовую в Доброволе и передавала партизанам в пуще ценную информацию и продовольствие.

Кастусь Калиновский — революционер, один из лидеров восстания 1863-1864 годов. Родился в Мостовлянах Гродненского уезда и окончил Свислочскую гимназию в 1856 году. В Свислочи есть один из немногочисленных памятников Калиновскому.

Именем Калиновского назван добровольческий полк, сформированный в феврале 2022 года с целью защиты Украины от российского вторжения, в частности города Киев. Батальон был сформирован из членов Тактической группы «Беларусь».

Глава администрации Лукашенко Игорь Сергеенко сравнил Калиновского со Степаном Бандерой.