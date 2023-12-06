Тело раненой под Киевом девочки, которую искали родственники по разным странам, 2 года находилось в морге Мозыря

Раненую под Киевом девочку, которую почти 2 года разыскивала вся Украина, нашли мертвой — ее тело все это время лежало в морге Мозыря, пишет «Обозреватель».

15-летняя Арина Яцюк была ранена российскими военными еще 3 марта прошлого года на Житомирской трассе, когда ее семья пыталась вырваться из оккупации. Супруги Анна и Денис, их дочери Валерия и Арина — выехали из Киева на дачу, а оттуда отправилась в Умань к родным. На трассе по авто открыли огонь российские военные.

Родители девочки погибли на месте. Арину ранило в бедро. Вскоре девочек нашли россияне: младшую сестру оставили в одном из сел, отдав незнакомым местным жителям, а старшую забрали с собой, якобы для лечения. После этого об Арине никто ничего не слышал.

6 апреля 2022 года родителей девочек похоронили в Умани, а Арину продолжали искать. Родные давали объявления в соцсетях. Родной брат Дениса Владимир с женой Оксаной подавали запросы в МИД Беларуси. Оттуда пришел ответ, что такой девочки в Беларуси нет. Связывались с украинским посольством Беларуси и с Красным Крестом. Но никакой информации об Арине не было.

Недавно стало известно, что Арина погибла: ее тело, которое передали в Украину по обмену, опознали уже по ДНК. Пока шли поиски, оно находилось в морге Мозыря.

«Все это время тело внучки лежало в Мозыре. Там были данные о том, как ее зовут. Но нам никто ничего не говорил, все скрывали. Наверное, она умерла в тот же день, 3 марта. Если бы ей сразу оказали помощь, перевязали ногу, может быть, она осталась бы жива. Ее тело передали по обмену, ее опознали по ДНК. Все, больше ее нет», — рассказал дедушка Валентин Иванович.

Арину похоронили рядом с мамой и папой. В живых осталась только младшая сестра Валерия. Сейчас она находится в Польше вместе со своим дядей Владимиром.

На днях Беларуский Красный Крест исключили из Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, обвинив в перемещении украинских детей на территорию Беларуси.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против физических и юридических лиц, связанных с незаконным перемещением украинских детей.