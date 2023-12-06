Суд оштрафовал жительницу Лиды за лайк логотипа Reform, которого нет в «экстремистском» списке

Суд Лидского района Гродненской области оштрафовал местную жительницу за лайк логотипа группы «Новости Беларуси от REFORM.BY» в «Одноклассниках», пишет издание REFORM.BY.

В постановлении суда от 23 ноября говорится, что лидчанка поставила класс логотипу, который внесен в список «экстремистских» материалов. Однако в апреле суд Светлогорского района признал «экстремистской» только группу, но не ее логотип. REFORM.BY пишет, что группу редакция удалила в тот же день — 3 апреля.

Несмотря на это, лидчанка признала свою вину, а суд оштрафовал ее на 1110 рублей и конфисковал мобильный телефон.