В квартире глубокского журналиста Дмитрия Лупача прошел обыск

В квартире глубокского журналиста-фриланесера Дмитрия Лупача прошел обыск, пишет «БАЖ».

Очевидцы рассказали, что в обед в квартиру Лупача стали звонить милиционеры. Убедившись, что внутри никого нет, вызвали сотрудников МЧС, которые взломали двери. После обыска квартиру опечатали.



«У кватэры няма нічога асаблівага. Хіба што засталіся дарагія для мяне рэчы, у тым ліку кнігі. Не ведаю, ці знайшлі сярод іх нешта «экстрэмісцкае». Каштоўнай маёмасці, кшталту дарагой бытавой тэхнікі, футраў і брыльянтаў у нас ніколі не было, таму злодзеям асабліва ўзяць там няма чаго», — рассказал Дмитрий Лупач, который живет сейчас в Варшаве.

В июле 2021 года глубокского журналиста-фрилансера Дмитрия Лупача задержали в санатории «Плисса» по подозрению в разжигании социальной розни (часть 1 статьи 130 УК). Спустя трое суток его выпустили из ИВС Глубокского РОВД.