Осужденного на 5 лет колонии активиста Павла Виноградова снова судят

Сегодня в суде Волковысского района проходит заседание заседание “О переводе в исправительное учреждение иного вида и изменении условий режима” в отношении активиста Павла Виноградова, сообщают правозащитники из "Право имеют".

С чем связано изменени условий режима - неизвестно.

В марте Минский областной суд приговорил Виноградова к 5 годам колонии. Его признали виновным в разжигании вражды (статья 130 УК), клевете на Александра Лукашенко (статья 367 УК) и в грубом нарушении порядка (статья 342 УК). Суд над активистом проходил в закрытом режиме.

28 июня КГБ внес Павла Виноградова в список лиц, причастных к террористической деятельности.

В колонии активиста периодически помещают в ШИЗО. А в августе 2022 года у осужденного Виноградова врачи диагностировали туберкулез.